在日本動漫《頭文字D》中跑山路超神的豐田（Toyota）86，今天（9日）凌晨有2輛在北宜公路夜飆，不過其中一輛過彎時超過雙黃線，撞上對向車道的35噸大貨車，藍色豐田86車頭全凹，駕駛受困車上約30分鐘獲救。

有網友在臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》發文並貼車照片，一台藍色豐田86車頭全爛，橫在北宜車道上，另一邊車道則停了一台大貨車。網友通報， 9日凌晨2時47分，北宜15.2公里處，靠近新店端，（86）駕駛還卡在車內，路過麻煩減速，禮讓消防救護人員。

警消獲報抵達現場，發現86駕駛卡在車內動彈不得，動用器具花費約30分鐘將人救出，駕駛被救出時意識清醒送醫。

據了解，49歲大貨車劉姓駕駛並無受傷，他指出當時有兩台豐田86，車速都很快，第一輛閃過，第二輛過彎時跨越雙黃線，閃避不及撞上。詳細車禍原因仍待警方後續查證釐清。

豐田86主打平民跑車，《頭文字D》中，藤原拓海開著車身印著《藤原豆腐店》的86跑山，各種漂移、彎道超車、水溝蓋跑法，風靡一時，所以在《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》這則車禍貼文下方，還有網友回應：「又是一個送豆腐的....遇上大魔王了」。