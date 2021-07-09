昨天日本政府剛宣佈東京第4次進入緊急狀態，期限直到8月22日，其中這段期間正逢東京奧運開幕、閉幕式，以及所有賽事的舉行，昨天日本政府、東京都政府、日本奧會、東京奧運籌委會及國際奧會針對此事進行討論，將在近日決定是否空場舉辦比賽。

BREAKING: Tokyo Olympics to be held without fans Olympic Minister Maurkawa tells Kyodo as state of emergency goes into force. https://t.co/Hug9kLhpUc — The Associated Press (@AP) July 8 2021

而這個答案很快就拍板定案了，在昨天晚上國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)搭機抵達東京後，藉著視訊會議已正式決定，這次東京奧運確定採空場舉行，這也是奧運史上首次無觀眾進行比賽，對日本和整個奧運會來說都是極大的消息。

8日據《路透社》等外媒報導，關於東京奧運基本決定在東京都、神奈川、千葉和琦玉1都3縣首都圈比賽場館，採用無關眾「空場」方式比賽，首先是由日本政府防疫對策小組負責人尾身茂向眾院厚生勞動委員會建議，而在昨天東京奧運籌委會、東京都政府、日本政府、國際奧會和國際殘奧委會代表出席的五方正式敲定此事。

在昨天宣佈緊急事態後，日本經濟再生擔當西村康稔表示：「在疫苗接種普及到一定程度之前，希望能在人員流動頻繁的暑假及茂盛期間抑制人流管制，將努力防止疫情蔓延。」另外在宣言地區，要求提供酒類餐飲業停業。而東京7日新增感染數達920人，沖繩病床使用率仍居高不下，醫療資源繼續吃緊。