【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】參拜日本神社、寺廟之前，首先會在「手水舍」淨身，用水瓢舀水清潔雙手和漱口。但為了預防新冠病毒接觸感染，許多寺廟和神社都停止讓民眾使用手水舍。然而，取而代之用五顏六色花朵裝飾手水舍的「花手水」卻因此在日本各地盛行起來。

其實「花手水」一詞由來已久，在過去人們不易取得水源的年代，前往神社和寺廟參拜之前，會先利用一旁花草上的朝露清潔雙手。而現今「花手水=擺滿美麗花朵的手水舍」的印象已深植人心，又因為可以拍出IG美照，而成為日本的熱門話題。

▲充滿美麗花朵的花手水在日本掀起話題。 圖：東海旅客鉄道株式会社／來源

花手水並不是因疫情誕生的產物，它的起源據說是在京都楊谷寺（柳谷觀音）。楊谷寺是賞繡球花和楓葉的勝地，從2015年開始在手水舍的水缽裡擺上繡球花，之後也定期會用花卉和紅葉裝飾手水舍，期望在這紛亂的時代，成為帶給大家平靜、用五感感受四季的神聖之地。

▲東福寺勝林寺的花手水。 圖：東海旅客鉄道株式会社／來源

今夏的「花&水的京都」活動，除了始祖楊谷寺之外，在東福寺勝林寺、北野天滿宮、上賀茂神社、金戒光明寺、二尊院、祇王寺等７處都可以欣賞到五彩繽紛的花手水，活動直到9月30日，透明水珠包裹花瓣的「花玉手水」也將在8月登場。

在拍美照盛行的時代，賞心悅目的花手水儼然成為日本夏天不可或缺的景致之一，期待疫情結束後前往日本欣賞這新的美麗風物詩。

▲透明水珠包裹花瓣的花玉手水。 圖：東海旅客鉄道株式会社／來源

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