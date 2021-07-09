日本桌球天后福原愛昨(8日)與江宏傑聯合發布離婚聲明，宣布5年婚姻畫下句點，未來一雙兒女將共同撫養，至於福原愛會選在東奧開幕前離婚，傳出就是要與會「干擾」事業的江宏傑趕緊劃清界線。

根據日媒《FLASH》報導，福原愛在日本開設新公司「omusubi」，有意回歸日本娛樂圈，但爆發不倫戀醜聞後，不僅擬定要參加綜藝節目錄影喊卡，就連和日本桌球協會談妥的合作案都因此延宕，不過有體育報記者指出福原愛對事業極度有野心，堅持要上奧運相關節目，如今趕在東奧開幕前宣布離婚，無疑是把視為把干擾的江宏傑排除掉，接著就看何時獲得外界諒解，並為下一步復出鋪路。

福原愛宣布離婚後，在微博發文向粉絲道歉：「一直溫暖守護鼓勵著我，並給我力量中國的球迷、粉絲們，很抱歉…因為我的私事報導給大家帶來困擾和麻煩，我一定會加油的。感恩不管何時都支持我的家人和朋友們。」對此，日媒《日刊現代》指出，由於福原愛不倫戀重創形象，由於形勢相當不利，若離婚恐怕得支付5千萬台幣小孩撫養費，可分20年支付完畢。

至於江宏傑從愛妻爆發不倫戀後，IG自介欄位始終寫著「小愛的老公」，似乎在等待愛妻回心轉意，不過發布離婚共同聲明後，IG自介立刻狠刪「小愛的老公」、「111是小愛的生日」等字眼，宣告夫妻緣分就此結束。