全球缺櫃、塞港不斷，造成海運運價持續飆高，帶動長榮(2603)6月營收達377.21億元，月增9.5％，年增率140.5％；第2季營收高達999.13億元，逼近千億元大關；累計上半年營收1898.66億元，年增117.32％。單月、第2季及上半年營收都創歷史新高。

長榮第1季每股盈餘為7.04元，4月未公布自結損益，5月稅後淨利達到171.66億元，每股盈餘2.91元，前5月估計每股盈餘達到12元。6月營收新船下水、運價上漲及美國線換約帶動，反映在營收上，6月再次創高，估計單月EPS將達3元，上半年每股盈餘向15元邁進。

目前各主要港口仍呈現部分塞港下，航班準班率維持在30～40％低檔區間，美國洛杉磯及長灘港，船舶平均候港時間升高至7～8天；但歐美企業持續回補庫存，需求相當強勁，各航商也開始增加旺季附加費、GRI等相關費用，第3季高運價狀況將延續，法人對長榮2021年的每股盈餘最高上調至36元以上。