金管會公布2021年5月信用卡業務市場概況，由於全台疫情急遽升溫，帶動物資採購及網購消費，使該月簽帳金額2396億元，月增47億元或2％、年增達249億元或11.6％，帶動前5月簽帳金額達1.22兆元，年增80億元或7.02％，雙雙續創同期次高。

金管會統計，5月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5129萬張，月增0.39％、年增5.36％，總有效卡數約3340萬張，月增0.18％、年增3.79％。循環信用額度約1028億元，月減0.19％、年減3.02％，簽帳金額2396億元，月增2％、年增達11.6％。

銀行局副局長林志吉指出，4月底適逢勞動節連假，使刷卡繳保費遞延入帳約38億元。而5月中旬全台疫情急遽升溫，雖使百貨、旅遊、交通相關實體通路消費銳減53億元，但量販、超市出現較大額採購，加上電商網購消費大增逾40億元，帶動5月簽帳金額續增。

電子支付業務方面，截至5月底共有5家專營、23家兼營電支機構，總使用人數約1353萬人，月增2.9％、年增達56.42％。代收實質交易款項金額77.8億元，月增達10.21％、年增達81.23％，收受儲值款項金額131.4億元，月增7.28％、年增達1.35倍。