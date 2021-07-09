金管會指出，全台仍有約15％、212萬輛機車未依規定投保強制險，提醒機車族應按規定投保，若警察攔檢發現未投保，依法可裁罰1500～3000元罰鍰，且若肇事造成他人傷亡，將無法轉嫁賠償風險，呼籲車主別為省下每年數百元保費而因小失大。

金管會表示，強制險規定所有汽、機車所有人均需投保，且需維持投保有效性。依法投保者若發生交通事故，在規定給付範圍內對每人死亡、失能及傷害醫療費用給付最高220萬元，可將賠償責任移轉給保險公司承擔。

保險局主秘蔡火炎表示，普通輕型機車投保強制車險年保費約424元、重型機車約658元，若未依規定投保強制險，經公路監理或警察機關攔檢稽查舉發者將處以罰鍰，若機車遭攔檢時發現未投保，可依規定開罰1500～3000元。

據金管會統計，2020年汽機車強制險保費合計達178.3億元，賠償人次為41.1萬人、賠償金額達138.9億元。目前仍有約15％、212萬輛機車未確實投保強制險，若肇事造成他人傷亡，後續將遭先代位理賠的特別補償基金會求償。

為提升機車投保率，金管會已責成保險公司在保險期間屆滿30日前通知車主續保，並提醒民眾若變動住所、居所或營業地址變動時，應即時通知保險公司辦理變更事宜，以利保險公司正確寄送續保通知。