新冠肺炎疫情去年以來持續衝擊企業營運，金管會去年4月起放寬保險業投資不動產最低收益率規範，以協助受災承租戶減輕壓力。據最新統計，保險業截至5日已完成403件協助案，其中以降租占近83％為最大宗，產業別則以餐飲服務業占55％最多。

金管會去年4月中公布暫行措施，允許保險業可評估租戶受影響程度，提供降低租金、租金緩繳、分期、免租期、延後起租日等協助措施。實施期限原訂至今年6月底，但考量國內疫情尚未平息，決議展延至紓困特別條例結束，並每半年檢討一次。

據金管會統計，自去年4月10日至今年7月5日，保險業已完成403件協助案，包括壽險業317件、產險業86件。就協助措施觀察，以降租達334件、占82.87％最高，其中，5月中升至三級警戒迄今新增104件協助案，仍以降租達83件、占79.8％最高。

觀察保險業協助的承租戶產業別，以餐飲服務業達222件、占55％最高，觀光飯店業以66件、占約16.4％居次，製造業則有22件、占約6.7％。保險局主秘蔡火炎表示，絕大多數案件均為提供降租方式協助承租戶。