中央昨拍板定案，三級警戒延長至26日，但民生業13日起將會「微解封」，指揮中心也在衛福部臉書PO出說明圖卡，但不少人看了反而霧煞煞，藍委蔣萬安表示，政府「微解封」措施混亂又難懂，自己辦公室接到許多民眾陳情電話，他不禁要問政府，生活已經很困難了，為什麼還要這樣為難民眾？

指揮中心昨（8日）公布延長三級警戒到7月26日，並提出混亂又難懂的「微解封」措施，蔣萬安隨即在臉書發文表示，自己團隊辦公室馬上接到民眾焦急的來電詢問：「電影院可以去，安親班卻不能去？！（家長哀嚎..）」「運動器材不能混用，槓鈴也要我自己帶嗎？（想運動的民眾狐疑的語氣）」、「健身教練七天要快篩一次，費用誰幫教練出？快篩試劑又這麼貴」、「禁止團體競賽，找朋友三對三鬥牛也不行」、「電影院開放了但劇場卻沒有，根本是雙標」等的陳情。

蔣萬安直言，自己聽完之後，特別上網查找微解封作業規範找答案，五顏六色的圖卡，看完後真的是滿頭問號，他不禁要問政府，生活已經很困難了，為什麼還要這樣為難民眾？解封作業規範下禮拜二就要開始實行，但內容不但複雜、也看不出微解封標準一致性，他真的請中央幫幫忙，將微解封作業規範的標準清楚、明確制訂，中央地方也要統一標準，不要各自為政，不要上午在A縣市可以飲食，下午到了B縣市卻不可以，讓業者跟民眾都能遵守配合，在防疫和維持生計之間求取平衡點。

抗疫這場仗辛苦又漫長，蔣萬安稱，民眾一直盡全力配合政府防疫，也拜託政府多多站在民眾立場，周延思考相關政策。同時，施打疫苗仍是目前最重要的工作，很感謝國際友人持續捐贈，但政府對於疫苗的採購應該再更積極，不然就算降到2.9級、2.8級，都很難再回到疫情前的正常生活。