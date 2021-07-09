民眾黨立委高虹安。(取自高虹安臉書)

面對新冠疫情，打疫苗為最終解決方案，對於台灣目前疫苗數量的問題，民眾黨立委高虹安昨(8日)在臉書表示，越南於5月向輝瑞藥廠洽購的3100萬劑BNT疫苗，首批9萬7110劑已在7日抵達越南，「不禁想問為何越南做得到，而台灣不行？」

高虹安在臉書貼文提到，還記得5月19號台灣宣布全台進入「三級警戒」時，她就大聲疾呼政府應儘速採購國際認證的疫苗，然而指揮中心多以「買不到疫苗」來回應，反觀5月即積極採購疫苗的越南，疫苗已經在7月陸續到貨，台灣人卻還在搶被總統特助洪耀南嘲笑的「詠春疫苗」，或只能寄希望於效果尚待驗證的國產疫苗，不禁想問為何越南做得到，而台灣不行？

台北市長柯文哲日前在資深媒體人趙少康的專訪中提到，意識形態一個程度就可以，台灣沒道理買不到疫苗，對此，高虹安認為，如果是因為意識型態作祟，不願遵守區域代理的國際商業慣例，而罔顧台灣民眾的生命，導致社會經濟運作停滯，將造成再多的防疫或紓困預算都無法彌補的損失。

高虹安呼籲，新冠肺炎的病毒株仍然在變異中，疫苗對於變種病毒的保護力有稍微降低，有些國家如英國已經規劃施打第三劑疫苗，以台灣目前含國產疫苗約3000萬劑的採購量，即便加上民間捐贈的1000萬劑疫苗，至少還有1000萬劑以上的疫苗缺口，政府在國際認證疫苗的採購上必須以更積極的態度進行，莫再以政治因素影響疫苗採購進程，還是請以台灣人民的生命與生計為第一考量才是。

最後，高虹安更說，越南買的疫苗約兩個月就到貨，「好想贏越南」。網友對此則回應，「台灣更厲害，疫苗都不用自己花錢」、「甩鍋破口在雙北！1450辛苦了」、「結論：中華民國在國際上競爭力比越南弱」、「輸了韓國，現在又輸越南」。