微解封開放健身房，引起各界討論，腎臟科醫師洪永祥表示，他覺得很怪，因為健身房的染疫風險比搭飛機高，加上去的族群多是沒打疫苗的年輕人，且又是無症狀的高活動者，如果不小心染疫，恐形成防疫破口，讓他忍不住質疑，「這到底是哪門子的專家會議決定？」

洪永祥昨在臉書發文表示，三級警戒持續，部分產業鬆綁「微解封」，其中讓他最擔心、最不解的是，為什麼要開放比搭飛機風險還更高的健身房？很多人搭飛機會全副武裝，難道去健身房也要比照辦理？穿隔離衣去健身房會中暑吧？或是出現代謝酸中毒的狀況？

洪永祥指出，在健身房運動揮灑汗水，口水也會因為在運動過程，用力呼氣而噴來噴去，而健身房剛好又是密閉空間，大家也都會固定接觸同一部位的器材，到底該怎麼消毒？怎麼預防？開放健身房真的太奇怪、也太魯莽了。

洪永祥也說，去健身房運動的大多是年輕人，多數都沒有打過疫苗，且屬於無症狀高活動者，根本很難確診，如果不幸有人染疫，那最後勢必會到處傳播，形成防疫大破口。為此，他忍不住質疑，「這到底是哪門子的專家會議決定？拜託大家告訴你的家人朋友不要去健身房！」