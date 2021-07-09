金管會公布國銀最新獲利狀況，受國內疫情升溫衝擊投資收益影響，2021年5月稅前獲利255.9億元，月減47億元或15.5％、年減16.5億元或6％。累計前5月稅前獲利1456.3億元，仍年增70.2億元或5.1％，但成長幅度較前4月7.8％收斂。

國銀5月稅前獲利以中國大陸分行5.2億元，月增達27.2％、年增達35.8％最強，國內總分行148.3億元，雖月減22.7％、仍年增0.3％。國際金融業務分行（OBU）83.2億元，月增達14.8％、但年減達15.5％，海外分行19.2億元，月減達44.3％、年減達13.4％。

銀行局副局長林志吉指出，國內疫情急遽升溫使資本市場劇烈波動，造成金融資產帳面價值減損較多，使國內總分行5月投資及其他淨收益月減達72.4億元、年減達88.3億元。海外分行獲利明顯「雙降」，則受增加呆帳提存準備11.6億元影響。

累計前5月國銀各分行稅前獲利，僅國內總分行939.3億元、年增達16.6％維持成長，海外分行116.4億元、年減1.2％，再度轉為衰退。OBU為384.4億元、年減達12.5％，幅度較前4月11.6％擴大，中國大陸分行16.2億元、年減達32％，但幅度較前4月44.9％收斂。

林志吉表示，前5月國內總分行獲利顯著成長，主因放款餘額增加帶動利息淨收益達1556億元、年增達209億元，手續費淨收益796億元、年增72.7億元，彌補投資及其他淨收益僅361億元、年減88.3億元缺口。

而OBU前5月獲利衰退幅度擴大，主因疫情衝擊全球經濟使得放款趨守，造成利息淨收益減少，但呆帳提存準備因此有所減少。至於海外分行及中國大陸分行獲利衰退，同樣受利息淨收益減少、呆帳提存準備增加較多影響。

國銀截至5月底總放款餘額32.37兆元、月增達3088億元，逾放金額695億元、月減23億元。逾放比0.21％，月減0.01個百分點、年減0.03個百分點，備抵呆帳覆蓋率629.28％，月增21.74個百分點、年增44.4個百分點，整體備呆提列情況維持穩健。