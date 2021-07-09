中壽(2823)董事會通過馬來西亞籍Mr. Saloon Tham(譚碩倫)擔任董事長，也是首次非本國籍人士擔任中壽董座。中壽表示，未來將借重譚碩倫先生豐富的國際保險經驗，在現有紮實的基礎下，帶領中壽朝向國際化發展，並將與開發金總經理龐德明共同推動集團各項業務創新，執行「ABCDE」5大新策略。

譚碩倫有超過30年壽險經營管理經驗，歷任東京海上亞太區執行長、友邦人壽泰國(AIA Thailand)執行長、安聯集團(ALLIANZ SE)亞太區總經理、安達保險集團(Chubb Group) 轄下安達人壽(ACE Life)亞太區總裁、北京華泰人壽(Huatai Life)總經理、台灣紐約人壽副執行長等職務，曾經負責管理壽險業務地區涵蓋臺灣、美加地區、大陸、新加坡、泰國、菲律賓以及印尼等地，並具多項專業證照，如：美國精算學會正會員、加拿大精算學會正會員、北美精算師學會正會員、美國壽險規劃師等。中壽表示，新任董事長譚碩倫到任後，將為中壽注入其國際經驗，期推動及創造出具有特色的創新金融服務。