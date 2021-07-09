以色列發現輝瑞（Pfizer）新冠疫苗藥效減弱

美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）周四說，正看到它的新冠疫苗免疫力減弱，並表示正加緊開發一種補強劑，以保護人們免受變種病毒侵害。

據CNN新聞網8日報導，輝瑞說，在更多資料公開，顯示第3劑疫苗的功效後，將尋求美國美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權。

輝瑞在聲明中說，從以色列衛生部公開的實際使用資料顯示，雖然它在預防嚴重疾病上的效力還是很高，但接種疫苗後6個月，它在預防感染和症狀性疾病上的效力卻有所下降。此外，聲明強調，在這段期間裡，Delta變種病毒在以色列，還有其他許多國家都成為致病的主要變種病毒株，而這些發現都和輝瑞正進行的「第3階段研究」分析一致。

輝瑞和聯手開發新冠疫苗的德國BioNTech認為，在接種兩劑新冠疫苗後6 —12個月內，再接種第3劑疫苗，將有助於維持最高的保護力。以色列衛生部本周稍早說，隨著B.1.617.2，也就是Delta新冠變種病毒株蔓延，輝瑞疫苗的效力已從超過90%，降低為約64%。

輝瑞說，它和BioNTech共同研發的疫苗補強劑經注射後所產生的中和抗體，要比接種前兩劑後所產生的還高5到10倍。此外，輝瑞指出，它也在為補強劑研製新配方，或許能更徹底保護民眾不受新變種病毒感染。

聲明中說，儘管輝瑞和BioNTech認為，第3劑BNT162b2擁有最高的保護效力，能防包括Delta在內所有已知的新冠變種病毒，但它們仍保持警覺，正針對Delta變種病毒的所有棘狀蛋白（spike protein），研製升級版新冠疫苗。