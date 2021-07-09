「桌球CP」江宏傑、福原愛5年婚姻昨(9日)畫下句點，兩人當年在眾人祝福下結婚，婚後生下一女一兒，更曾一同上實境秀放閃，被讚是最令人稱羨的模範夫妻。未料從年初起婚姻變質，福原愛還被日媒拍到與高帥男出遊，外界好奇兩人當時傳出婚變，恐將賠償大筆金額給昔日合作代言的廠商，對此，有媒體詢問公司和廠商此事，雙方都低調表示不回應，華研國際更表示此屬商業機密。

江宏傑與福原愛5年前開記者會宣布結婚，之後兩人在台灣、日本舉行浪漫婚禮，婚後兩人依舊甜蜜，集滿「好」字後又一同上《幸福三重奏》分享真實生活樣貌，讓觀眾見證兩人確實從鏡頭外幸福到鏡頭前，兩人不僅會要求每天要親100下，最後一晚江宏傑更真摯大告白。

江宏傑昔日在節目上對福原愛大告白，如今令人唏噓。（圖／翻攝自秒拍）

當時江宏傑在節目錄製的最後一晚突然感性說：「怎麼辦？突然不想回去了」，笑說想把節目中的甜蜜小屋買下來，因為有夫妻之間太多回憶，更直說：「這輩子娶到妳，真的夠了」，接著落淚不止，讓福原愛又哭又笑吐槽老公：「你不要哭了！討厭！你哭什麼哭啊！」

節目中也可見身為桌球天后的福原愛，婚後便將重心放在老公和家庭上，更會細心為江宏傑親自準備三餐，讓人大讚是賢妻良母的楷模。如今5年婚姻生變，據《自由時報》報導，江宏傑和福原愛近年來以甜蜜夫妻形象接廣告，日媒粗估至少賺了10億日幣（約2.5億台幣），如今離婚恐將被要求天價賠償金，對此，經紀公司華研稱是商業機密，不方便公開，所代言的廠商也說：「我們不方便對外回應，謝謝。」