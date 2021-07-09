宏碁(2353)6月單月合併營收為300.19億元，創7年新高，年增16.9%，月增21%，第二季自結合併營收為797.78億，年增21.7%，季增11.5%，累積前6月合併營收為1513.34億元，年增32.2%。宏碁今(9)日將召開股東會，由董事長陳俊聖親自主持，預期也將通過去年盈餘分配，每股擬配發1.5元現金股利。

宏碁今年以來受惠遠距商機、宅經濟，動能維持高檔，5月中旬由於國內疫情升溫，宏碁也迅速推出萬元筆電、新品搶市，帶動整體銷售進一步成長，第二季電競、遊戲相關產品及業務營收年增35.7%，主打教育的Chromebook第二季營收也年增41.8%。 宏碁旗下上市、上櫃、興櫃子公司第二季自結營收全面皆見成長，多重事業引擎的策略持續發酵，海柏特公司第二季營收年增9.1%、安圖斯科技第二季營收年增24.9%、宏碁智通公司第二季營收年增32.2%、倚天酷碁公司第二季營收年增21.4%。

展望未來，宏碁認為，下半年整體筆電需求仍大於供給，將持續與供應鏈合作追料、追櫃、趕工出貨，本季訂單能見度無虞，看旺電競、Chromebook 動能延續，力拚今年整體筆電出貨優於市場平均。