正在拉斯維加斯進行訓練營備戰東京奧運的美國男籃，9日遭逢新冠病毒干擾，根據美國總教練帕波維奇透露，包含邁爾斯布瑞吉斯(黃蜂)、奎克利(尼克)及華盛頓(巫師)3名「靶子隊」球員新冠檢測呈現陽性，幸好12名美國男籃球員檢測全部呈現陰性。

「因為新冠病毒檢測呈現陽性，陪練的靶子隊成員當中的3名球員目前已經離開訓練營，」帕波維奇今天受訪表示，「幸好參加東京奧運的12名美國男籃球員當中，沒有人檢測結果呈現陽性。」美國男籃今天也正常訓練，準備迎接11日熱身賽。

這次美國找來陪訓的靶子隊可說狀況連連，除了布瑞吉斯、奎克利與華盛頓3人確診新冠病毒，去年選秀狀元灰狼前鋒愛德華茲也在昨天突然扭傷腳踝退隊，活塞年輕中鋒史都華今天扭傷腳踝退隊，目前靶子隊成員剛好只剩下12人。

美國男籃目前將在拉斯維加斯集訓到19日，期間分別跟奈及利亞、澳洲、阿根廷與西班牙等隊進行5場熱身賽，然後搭機前往日本準備參加東京奧運，這次奧運美國男籃跟法國、捷克、伊朗分在A組，其中法國的實力最不容美國男籃忽視。