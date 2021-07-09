台北市長柯文哲7日與媒體人趙少康一同直播時火力全開，爆出遭民進黨政府「設局」暗算等言語，引發各界關注，而兩人當時直播背景中的時鐘一直停在晚間8點24分（即20:24)的位置，更是引發猜測。政論節目主持人劉寶傑昨(8日)說，「這所有的局都是鋪排好的」、「這個2024絕對不是給柯」。趙少康則在臉書說出「真相」。

劉寶傑8日在節目《關鍵時刻》中談到，在過去跑過所有的選舉新聞裡面，印象最深刻的就是1994年的台北市長選舉，當時最精彩的一場戲，就是「趙少康對上陳水扁」，個人認為「我碰過這麼多政治人物，最聰明、最剽悍、最狠的，就是趙少康跟陳水扁」。

劉寶傑說，一直覺得雖然柯文哲跟趙少康7日合體直播，但這個場子不是柯的場子，是趙的場子，「這個鐘2024絕對不是給柯的」，是趙要用的，還有另外一個就是，「這所有的局都是鋪排好的，更可怕的是，要注意喔，這兩個人未來是分是合？」

然而，究竟該時鐘為何停在晚間8點24分的位置？是壞掉或是有其他原因？趙少康昨在臉書透露，不只是直播當下，陸續都還有人問他，當時掛在牆上的時鐘是不是停了？沒電了嗎？他則是說，「哈哈，其實有些反應快又觀察入微的粉絲已經猜到答案，『壞時鐘』應該好好修理或者下架」。

至於時鐘停下的時間正好在晚上8點24分，趙少康說，「用24小時制呈現是20:24，大家都看懂了嗎？」至於與柯文哲對談過程，他說，可以充分感受柯挾著高民調，因此在防疫過程中遭中央政府打壓、惡整的無奈跟氣憤，蔡政府編列公務預算養的1450網軍到處亂帶風向、作梗圖散布假消息，不論是非、公理，只想打擊異己，早被有識之士唾棄，難怪柯市長會大呼「政府自己就是最大的假訊息怎麼抓人家？」

趙少康指出，如果台灣多幾個把心思和精神專注於福國利民政策，而不是只有選舉私利和民粹討好的高官，今天的疫苗亂象或許就不會出現，700多條人命也不會枉死。