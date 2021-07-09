行政院拍板三級警戒延長至7月26日，民生消費產業微解封，但受美股周四全面下挫影響，台股今(9日)開盤以17778.12點開出後，指數持續往下，一度觸及17643點，下跌逾220點，長榮今仍分盤交易，開盤即以跌停187元開出。

台積電開盤下跌6元，以582元開出，聯電也開低0.6元，開在52.5元，聯發科開低後往上拉升，一度來到926元，上漲6元，昨日走強的友達也開低走高，群創則在平盤上下震盪。鋼鐵人、航運王今均不敵大盤走弱，鋼鐵股的千興開盤即打至跌停，貨櫃三雄的長榮開盤也以跌停187元開出。

Delta變種病毒病例激增，使復甦中的經濟前景蒙上陰影，美股4大指數全數收黑，跌幅均較早盤收斂，道瓊工業指數下跌259.86點，或0.75%，收在34421.93點，標普500指數下跌37.31點，或0.86%，收在4320.82點，那斯達克指數收盤下跌105.3點，或0.72%，收在14559.8點，費城半導體指數下跌38.92點，或1.19%，收3222.81點。台積電ADR下跌0.32%，聯電ADR收跌0.96%。

台股8日以平高盤開出後，走勢震盪，早盤在電子股回溫下，指數一度漲逾80點，來到17935.11點，但因航運族群觸礁，拖累大盤指數一度下殺至17742.08點，跌逾百點，午盤後航運族群又重回航道，指數由黑翻紅，終場收在17866.09點，上漲15.4點，成交值新台幣6378億元，三大法人同步賣超，合計賣超63.54億元，其中以外資及陸資賣超38.89億元最多，其次是投信賣超13.97億元，自營商賣超10.68億元。

新台幣匯率8日也貶破28元整數大關，以28.034元作收，貶值4.1分，是近2個月以來的新低價。