教宗方濟各因大腸炎住院，他表示來自各界的問候讓他「十分感動」，梵蒂岡官網昨天特別列名感謝收到的國家元首慰問訊息，其中中華民國（台灣）總統蔡英文排在首位。

高齡84歲的教宗方濟各（Pope Francis）4日在羅馬雙子醫院（Gemelli Hospital）做大腸炎手術，術後一度發燒。教廷昨天表示手術順利未引發併發症。

教宗7日下午1時30分在社群網站「推特」（Twitter）感謝來自世界各地的溫暖訊息，也感謝大家對他健康情況的關心。教宗推文指出，這幾天收到的關懷訊息讓他十分感動，要謝謝大家與他同在並為他禱告。

教廷官方新聞網站「梵蒂岡新聞」（Vatican News ）與「羅馬觀察報」（L'Osservatore Romano）都報導，在教宗收到的眾多問候當中，來自亞美尼亞使徒教會長老凱倫金二世（Karekin II）的話令人印象深刻，凱倫金二世稱教宗是「主內兄弟」，祝教宗任內成果豐盈長久。

報導指出，多位國家領導人亦向教宗表達親切關懷，其中包括中華民國（台灣）總統蔡英文。蔡總統在5日第一時間致函關心教宗；同日巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也致函祈求教宗身體健康，使教宗能繼續為人類社會帶來和平與愛。

梵蒂岡官網指出，6日土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、賽普勒斯總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）、古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）等也都向教宗致意慰問，期盼教宗手術後盡快恢復健康，繼續領導天主教會。