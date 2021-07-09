目前溫布頓網球公開賽持續火熱進行中，其中女子賽事已來到最後階段，世界球后芭蒂(Ashleigh Barty)以6：3、7：6(7：3)打敗德國可貝兒(Angelique Kerber)晉級冠軍戰，這是她生涯首闖溫網女單決賽，也是個人繼2019年法網後第二次闖進大滿貫女單決賽。

No.1 Ashleigh Barty is into the #Wimbledon final.



The Aussie seals it 63 76(3) over 2018 champion Angelique Kerber.



Barty into her 1st major final since winning 2019 RG. She is the 1st 🇦🇺 woman to make the Wimbledon final since Evonne Goolagong Cawley’s 2nd title run in 1980. pic.twitter.com/vRdKYQpEC6 — WTA Insider (@WTA_insider) July 8 2021

而芭蒂的決賽競爭對手也已出爐，是捷克第8種子普莉絲可娃(Karolina Pliskova)，她在4強賽中以以5：7、6：4、6：4逆轉俄羅斯好手莎芭蓮卡(​Aryna Sabalenka)，並發出破紀錄的32記ACE球，也是生涯首次闖進溫網決賽，以上晉級兩人都是溫網決賽新面孔。

芭蒂在4強賽的對手並不好惹，因為後者生涯曾三度拿下大滿貫冠軍獎盃，是現役女子為數不多完成此成績的選手，而且在溫網可貝兒也曾兩度打進決賽，並在2018年拿下冠軍，是最近一次拿下大滿貫金盃。不過近年來她狀態不佳，法網、澳網都在首輪出局，但這次溫網捲土重來。

昨天在首盤比賽，芭蒂首局一上場就送出15：40連續破發點，但隨後找回狀態挽救局面，第2局可貝兒首次發球局狀況也不佳，送出破發點，芭蒂連續切球造成對方失誤，比分來到3：0領先，第4局可貝兒仍沒有把握好發球局，但隨後緊急找回狀態追成1：3。

第5局被逼出40：40後芭蒂連續得分保住發球局，在各自保住發球局後輪到芭蒂，在30：30後芭蒂雙發失誤送出破發點，但在壓力之下仍扭轉局勢，以6：3取得首盤勝利。第二盤比賽可貝兒先保住首局，次局芭蒂首發質量下滑，遭遇0：40連續破發點遭到破發，接著可貝兒再保一局拿下以3：0領先。

不過之後芭蒂上演逆轉秀，第5局在可貝兒發球局中，芭蒂打出連得4分破發，此後各自保住發球局來到6：6，搶七中芭蒂完美壓制對手以6：0領先，雖然可貝兒連救3個賽末點，但芭蒂仍以7：3贏下搶七，拿到第二盤勝利，此盤比賽堪稱精彩，芭蒂也順利闖進決賽。