Garmin林口廠員工染疫 桃市衛生局急採500人 08:512021/07/09 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Garmin林口廠外觀。（翻攝Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際穿戴大廠Garmin林口廠區1名員工染疫，桃園市衛生局表示，接獲消息後立即協助全廠區近500名員工採檢，目前356人結果出爐，全部呈現陰性反應。該確診員工為新北市民，相關疫調由新北市衛生局負責調查。 桃園市衛生局指出，7日當天接獲Garmin林口廠區1名員工確診的消息，緊急於當日進行全廠區採檢工作，採檢人數將近500名，初步356人結果出爐皆為陰性。雖然廠區地點在桃園，但因該員工落籍新北，相關疫調由新北市府進行。 Delta高危群 藍籲讓年輕人打疫苗 全球新冠死亡400萬 WHO警告別過早解封 #新冠肺炎 #台灣 #廠區 #員工 #Garmin 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禁餐飲內用 8縣市首長逆時中 04:102021/07/09 焦點要聞 3Q哥罷免照辦 國民黨轟恐淪疫情破口 04:102021/07/09 地方新聞 高雄海量海味箱 699元小黃送到家 04:102021/07/09 地方新聞 雲南瑞麗疫情反彈 上海通報台灣輸入＋3 04:102021/07/09 焦點新聞 贈移動式隔離艙 降消防員染疫風險 04:102021/07/09 地方新聞 大馬疫情風暴擴大 多家被動元件廠 產線全停 04:102021/07/09 財經要聞 無薪假破2萬人 住宿餐飲業最多 04:102021/07/09 政治要聞 東南亞疫情嚴峻 外資降評紡織指標股 04:102021/07/09 財經要聞 環南市場篩檢抓出3陽性「2人CT值待判讀」 03:432021/07/09 生活 通膨升溫 美公債殖利率竟探5個月低點 04:102021/07/09 財經要聞 高雄金煌芒果 價跌拚內銷 04:102021/07/09 焦點要聞 生活熱門新聞 微解封可開放打麻將？陳時中轉頭找他回答 - 生活 7／13微解封仍有風險 專家揭2原因 最危險地方竟是這 - 生活 午後雷雨連炸一周 專家揭下個颱風生成時間 - 生活 三級警戒延長至7／26 部分場所微解封 最新民調跌破眼鏡 - 生活 逆時中！侯友宜正式宣布：新北餐飲業不開放內用 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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