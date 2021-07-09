國際穿戴大廠Garmin林口廠區1名員工染疫，桃園市衛生局表示，接獲消息後立即協助全廠區近500名員工採檢，目前356人結果出爐，全部呈現陰性反應。該確診員工為新北市民，相關疫調由新北市衛生局負責調查。

桃園市衛生局指出，7日當天接獲Garmin林口廠區1名員工確診的消息，緊急於當日進行全廠區採檢工作，採檢人數將近500名，初步356人結果出爐皆為陰性。雖然廠區地點在桃園，但因該員工落籍新北，相關疫調由新北市府進行。