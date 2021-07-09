「全球智慧車輛供應鏈線上採購大會」買主出席率百分百、智慧車輛議題燒燙燙。8日由外貿協會執行的「全球智慧車輛供應鏈線上採購大會」，日不落般的從清晨的美洲起跑、接著由亞洲接棒、最後歐洲市場衝刺，貿協團隊大隊接力執行商機洽談不停歇。

在洽談成果方，在臺灣大家熟悉的倒車及雷達監測輔助系統，在紐澳市場卻尚未普遍，因垃圾車意外頻傳，買主透過洽談尋找良方，透過本次大會接觸到製造出全世界最小的CCD Camera的隆盈科技，買主非常滿意。另外，輝能科技透過本次洽談，推介符合未來電動車新趨勢的固態電池，預計於明年可供應中國買主樣車需求。

除了立即的商機之外，在本次大會中也獲得不少寶貴的第一線市場訊息，例如印尼買主反應，當地日本EV品牌市占高達七成，若要進入印尼市場，要符合日規標準，較易切入該國市場，值得我商參考。

外貿協會指出，昨日洽談眾星雲集，含30國70家國際買主如巴西大型能源設備集團、泰國太陽能系統商、埃及主要車廠、義大利跨國電力設備龍頭、波蘭知名電動車系統解決方案商等超大咖入列。臺灣方面包含鴻華、輝能、鴻碩、研華、士電等77家我商參與，共進行131場次洽談企業的參與，以實績再次表示對貿協的肯定。