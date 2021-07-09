創世基金會目前全台安養800位植物人。（創世基金會提供／林良齊台北傳真）

在創世基金會植物人安養院裡，一位入院長達34年的平女士(化名)，是創世最早接入院內的個案，在1986年創世基金會創辦人曹慶，聽聞桃園有一戶人家，15歲的女兒趕著去補習，與另二位同學，共乘一部機車，卻出車禍成了植物人。

曹慶親自上門拜訪，一進門，就瞧見在擺設簡單的客廳中央，舖了一張大草蓆，平女士躺在草蓆上，四肢蜷縮、無神的雙眼望著天花板，其母親就躺在身邊，日夜陪伴照顧，怎麼也捨不下這個心肝寶貝，經過再三誠意保證，曹慶親自揹起平女士入住台北第一所植物人安養院，成為案號0001。

34年來，創世成了平女士的家，護理人員24小時翻身拍背，替換尿布、看護墊，沐浴、灌食、肢體復健，樣樣無微不至，讓平女士的身體狀況都很穩定；平爸爸、平媽媽前兩年已相繼離世，背了一輩子的重擔及牽掛放下了；上月底，平女士接種新冠疫苗三天後，因肺炎併呼吸衰竭離世。

平女士的妹妹感恩這一路有創世的陪伴與照顧，也很慶幸自己最後陪伴在平女士身邊，用視訊和另一位妹妹一起向平女士告別，告訴她「姐姐，這輩子辛苦了，我們都很愛妳。」

創世基金會目前全台安養800位植物人，到宅服務約2600多位在家的植物人及近似植物人的個案，創世擔負起照護、陪伴的角色，用護理專業守護著，用溫暖與愛伴其餘生。捐款可洽盼社會大眾一人一臂成為植物人及其家庭的撐舟勇士，助其渡過難關。愛心專線：(02)2397-0101分機263。