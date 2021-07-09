知名華裔設計師Vera Wang（王薇薇），個人婚紗品牌在國際打出知名度，被譽為「婚紗女王」，日前為了慶祝生日舉行盛大派對，72歲的她仍擁有凍齡外貌及姣好身材，可說是知名的美魔女，不過好友曬出兩人合照，卻讓她「原形畢露」，與先前模樣根本判若兩人，這才知道照片全是靠修圖而來的。

Vera Wang日前曬出生日趴的照片，許多好友和業界人士都盛裝出席，不難看出她的好人緣，只見她一頭及腰的長髮，身穿螢光黃綠色的吊帶低胸長裙，纖細體態及雪白肌膚，幾乎完勝一票少女，緊致肌膚加上凍齡模樣，讓網友驚呼根本看不出已經72歲，不過卻被DKNY創辦人唐納凱倫（Donna Karan）PO出的合照打回原形。

Donna Karan分享與Vera Wang的合照，意外曝光Vera Wang凍齡照全靠修圖。（圖／donnakaranthewoman IG）

唐納凱倫（Donna Karan）在IG分享與Vera Wang的合照，開心表示：「真是一個驚奇的夜晚，勾起了許多回憶」，照片一曝光讓網友全都傻眼，只見Vera Wang身材依舊纖細，不過臉上卻是遍布皺紋，雙頰跟眼眶更是凹陷，長相有明顯落差，等於戳破她平時凍齡模樣都是靠「修圖」而來，讓網友驚呼：「真實樣子藏了這麼久，終於曝光了」、「凍齡傳說果然都是假的」，更有人好奇兩人友情會否因此產生嫌隙。

王薇薇原本夢想成為花式溜冰選手，從國家選落選後，轉往時尚界發展，更曾擔任國際時尚雜誌VOGUE編輯；40歲創立婚紗品牌時，一件典雅簡約風格的婚紗，讓她一炮而紅，如今更是不少名人指定的婚紗品牌。