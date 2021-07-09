中央流行疫情指揮中心昨日（8）表示，延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，並適度「微解封」部分場所。「微解封」一詞引發外界爭議，國民黨台北市議員張斯綱表示，自從消息傳出後，大家都在問「到底微解封是什麼？」「是不是會讓稍微控制的疫情又再度爆發？」並質疑陳時中，決定該政策前是否有經過專家會議討論，有沒有做會議記錄？

張斯綱昨日在臉書發文表示，自從中央疫情指揮中心宣布警戒延期加微解封訊息後，許多的民眾、業者、家長都在詢問，到底微解封是什麼？是不是會讓稍微控制的疫情又再度爆發？他也很想先請問身為部長的陳時中：「這次微解封的政策，是否有經過專家會議討論，有沒有做會議記錄？疫情再度爆發的話，你要怎麼負責？」

張斯綱指出，最根本的問題還是在我們原先的「超前部署」變成現在的「追趕部署」，造成防疫破口的相關人事物至今不明，疫苗採購政策的缺失執政黨只會展現中文字排列組合的博大精深，捐贈的疫苗比政府自行採購到貨數量還多，這也就是我們今天討論解不解封的原因。

對此，張斯綱呼籲台北市市長柯文哲，陳時中說，地方政府是民選要對居民負責，會授權在三級範圍內進行管控，柯既然環南市場已吃過陳的虧了，「你應該看得出來這又是一個很大的坑吧？」這些所謂的部分場所如果不微解封，就是枉顧民意，微解封後如果疫情又升溫，就是你台北市政府的問題。張強調，台北市政府應對微解封盡速做出可行性評估，並送中央疫情指揮中心核備，讓民眾能更詳細了解政策及相關配套；台北市民維持生計很重要，生命安全也很重要，「但絕對不是你們雙方進行政治博弈的籌碼！」