【愛傳媒簡秀枝專欄】湧泉以報，台北國際藝術村即將搬家了。這是配合政府公辦都更方式的整體開發需要，結束20多年來，近鄰台北火車站熱門地段的便捷歲月，藝術界帶有幾分不捨。

台北市文化局長蔡宗雄7月7日下午聞訊急於作澄清，他強調，市府完全沒有要佔藝術界便宜，一來，搬遷的最後期限在112年底，不是立即趕人。同時，市府文化局還加倍奉還，決定以寶藏巖、蟾蜍山以及嘉禾新村等，作為替代處所，幅員更遼闊，藝術生發交流的功能，完全不變。

藝術界流出一份市府文化局給藝術村的公文，乍看之下，以為文化局無預警，要國際藝術村遷家，引發騷動。

蔡宗雄局長當時正忙於市議會的預算審查會議，但他還是抽身㓕火，立即指示台北國際藝術村總監李曉雯，出面說明，化解緊張情緒。

位於北平東路與天津街交界處的國際藝術村，過去曾是市府養工處，也曾短期作為台北捷運公司辦公室，2001年10月起，文化局以閒置空間再利用的概念，參考紐約、巴黎、倫敦等國際都會的藝術村，將之重新規劃為台灣第一座國際藝術村。

從此，台北國際藝術村即以台北作為創意文化的環境，積極拓展和國際各城市之間藝術家交換計畫，提供一般民眾與不同創作領域的藝術工作者互動與交流，為視覺藝術、音樂、文學及表演等藝術創作打造一個全然開放、自由且富新思維的環境，透過交流以激發在地文化藝術的發展。

該中心除了辦理不同類型之推廣活動，包括藝術家工作室開放日、藝術家工作坊、藝術家進入校園、「阿德的家」藝術課程、以及策展人訪問交流活動等；也提供專業和業餘藝術家們一個展演的場所。

另外，在藝術家進駐計畫上，藝術村建立了一套有系統的藝術家遴選機制，共有來自世界35個以上不同國家的藝術家前來「台北國際藝術村」駐市創作；而台灣也有超過80位藝術家前往國際各城市藝術村進行駐市創作，如今這裡已成為藝術文化的重要交流據點。

由於地點的便捷，是台北東西向文創廊帶中段，鄰接西區門戶計畫，屬公劃更新重點地區，因此，揮別21年來的蛋黃地利之便，納入附近都更案，也是必然的結果。

根據國家住宅暨都市更新中心日前提出的「修訂臺北市中正區華山地區行政專用區（三）範圍土地使用管制規定細部計畫案暨劃定臨沂段都市更新地區範圍案」草案，該都更範圍包括市民大道二段、林森北路、北平東路、天津街所圍地區以及杭州南路一段11巷、齊東街70巷、 忠孝東路二段64巷所圍地區，堪稱是未來亮麗新發展區。

今晨利用上班之前，走訪國際藝術村，大門深鎖，但鄰近的老樹成排，蓊鬱蒼勁，見證與陪伴藝術界所走過的21年寒暑，頗令人懷念。

藝術界坐擁好地段，像國際藝術村，像空總舊址C-Lab，頗有「人在福中不知福」的感覺。

藝術界是不是該回頭看看這些社會善意以及歷史足跡，加倍自我期許，以更大創意與爆發力的展現，對這個大生態湧泉以報！？

作者為典藏雜誌社社長

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