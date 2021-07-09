根據美國統計網站《Pickswise》研究分析，列出過去1年期間(從去年6月到今年6月)在推特上遭受辱罵次數的運動員排行榜，結果前10強當中就有4名NBA球員，湖人「小皇帝」詹姆斯以122568則辱罵推文穩居榜首，更遙遙領先其他運動員。

這個在推特遭受辱罵次數統計前10名依序是詹姆斯、拉許福德(曼聯足球員、32328則)、布雷迪(NFL坦帕海盜四分衛、28151則)、杜蘭特(NBA籃網球員、24370則)、布巴華勒斯(賽車手、21750則)、利拉德(NBA拓荒者球員、20904則)、鮑爾(MLB道奇投手、14083則)、C羅(尤文圖斯足球員、11757則)、柯瑞(NBA勇士球員、11203則)、厄齊爾(費內巴切足球員、11192則)。

《Pickswise》直接獲取過去12個月的推特數據，分析針對每個運動員與他們各自從事運動項目的包含廣泛侮辱含意的單詞、短句與標籤，數據分析量達到過過50萬則針對75名現役或退役運動員的推特訊息，這些運動員來自籃球、美式足球、足球、網球、高爾夫與冰球等領域。