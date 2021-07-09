【愛傳媒黃珊珊專欄】這幾天忙著處理北農第一果菜市場與環南市場的事，我進進出出兩個市場已經不知道多少次，7月8日環南市場再進行一次大規模的PCR檢測，因為他們六月底打疫苗，要在7月15日左右才產生保護力，在此之前，仍然有染疫風險，而且上次沒篩到的人也可能還在潛伏期，所以這期間再篩一次，有其必要！

我這幾天都在和衛生局同仁研究環南市場的感染狀況，市場攤商除本人以外，也有家戶感染，其中一家九口確診，都是因為大家族樓上樓下，家戶感染也是疫情一直還在悶燒的原因，家戶、職場感染與醫院內感染是最大宗，最近，「解隔陽」也成為主要確診增加原因，解隔陽是指「居家檢疫者」（從國外回來）或「居家隔離者」（確診者的親密接觸者）隔離14天後必須強制檢驗PCR才可以解隔，最近每天都有好幾例隔離期滿解隔篩檢驗出陽性，又要再被隔離17天，真的很辛苦！

結論是，以前的居家隔離與居家檢疫14天的方法，已經不足因應現在的英國變種病毒了，最近每一天，確診人數還是會出現的！

我每天都有很多正經事要做，實在沒空理會口水與政治操作，誠心希望大家可以把打擊我們的力氣，分一點拿來幫助萬華或環南市場，還有更多染疫或正在居家隔離的同胞，幫助市民度過難關，才是真正的為民服務！

作者為台北市副市長

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