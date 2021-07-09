台北君悅父親節蛋糕「105度的愛」，所有看得到的地方都可吃下肚。（圖／台北君悅酒店）

台北君悅「君鑫中秋禮盒」包裝以富貴大器的杜鵑花，與富貴高雅的珠紅皮革印襯。（圖／台北君悅酒店）

台北君悅「禧悅中秋禮盒」內有六款不同創意風味月餅。（圖／台北君悅酒店）

牛排？蛋糕？巧克力？為搶攻父親節送親商機，台北君悅酒店甜點主廚陳建佑以精湛「仿真」廚藝設計了一款名為「105度的愛」的父親節蛋糕，模仿的是「炭烤黑蒜沙朗牛排佐水波蛋及薯條」。栩栩如生的造型，真的是讓人傻傻分不清，鬼斧神工創意製作的「視覺陷阱」，為食客創造了食趣。

「全天下辛苦的爸爸都值得一塊最頂級的牛排」，這是陳建佑創作發想的原點。自己初為人父的陳建佑說，因為疫情，「相信很多人都沒辦法請爸爸到餐廳嗑牛排」。這話，真說到了不少人的心裡了。因為防疫、餐廳禁內用，「享受一頓美食成了一種奢侈的想望」，「105度的愛」呼應了時下不少人對美食的想望，孝親子女以之送給老爸的父親節獻禮，老爸應該會會心莞爾。

陳建佑的作品風格華麗細膩，專業廚功與創意巧思屢獲肯定，他曾在2017年榮獲亞洲盃甜點大賽台灣選拔賽巧克力組冠軍、2018代表台灣參加亞洲盃點心大賽(Asian World Pastry Cup)榮獲第四名。2019年世界盃點心大賽(Coup du Monde de la Patisserie)在21國代表隊中，陳建佑則拿到了全球第10名佳績。他不斷挑戰自我、精益求精。

「仿真糕點」或「擬真食物」的最高境界就是「看到的全都能吃下肚」，搶眼吸睛的「105度的愛」就是如此。作為牛排Side Dish的「起司脆薯」，是用帕馬森起司餅乾製成；蛋黃鼓凸的「sunny side up 荷包蛋」，是用愛文芒果醬與蛋白酸奶起司醬以分子廚藝演繹。盤中焦點「沙朗牛排」，外觀，以65％ 國莊園巧克力製作；五分熟的牛排質地則是以紅絲絨巧克力蛋糕體呈現，並且精心加入蘋果白蘭地及黑蒜風味甘納許調味，入口盡是微醺誘人的層次香氣。最後，再淋上巧克力鏡面醬汁，搭配花生脆餅作的「底盤」與巧克力「刀叉」，魅惑食客感官。

台北君悅父親節蛋糕「105度的愛」展現了超狂的巧克力蛋糕工藝，每個7吋、售價1388元，7月10日開放預訂，7月16日前預購享88折。除了這款父親節蛋糕，台北君悅酒店今年提前兩個半月推出貴氣華麗「君鑫」中秋禮盒，以及雋永「禧悅」中秋禮盒，標榜以台北市市花「杜鵑」圖騰意象融入包裝設計，襯以耀眼的黃、紫、紅、金色調，賦予贈禮希望活力與財運亨通的祝福寓意，亦能提供再利用之環保實用性，8月16日前預購享82折優惠。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示：今年推出兩款不同的典雅中秋禮盒，鎖定一般民眾及企業餽贈需求，並拓增與百貨、超商及電商平台通路合作銷售市場，銷售目標兩萬五千盒，較去年增加2成業績營收。

台北君悅「禧悅」中秋禮盒內有6入月餅，請價1080元，六款創意風味月餅，囊括宜蘭金棗、百香芒果、香菇滷肉、奶皇夏威夷果、鳳梨蛋黃、紅藜五穀雜糧，甜鹹適口。「君鑫」中秋禮盒4入月餅 1580元，口味則有蓮蓉雙黃、棗泥核桃、XO干貝、黑芝麻夏威夷豆四款傳統風味選擇，。