辣媽帶小孩上班遭嫌「滿手屎尿」，忍不住爆氣回嗆奧客「祝你一輩子單身，不要耽誤另一伴。」（圖／翻攝自爆怨2公社）

在服務業工作常會遇到奧客，一名辣媽網友分享，因為家中沒人可以幫忙顧小孩，所以她只好帶著孩子一起去飲料店工作，未料，竟有一位客人看見此景，跑去店家的評論區留一星負評說不衛生，不知道裝飲料前一秒是不是在把屎把尿。讓原PO忍不住怒轟「我媽死了沒人顧小孩也要跟你報備？」貼文引起網友熱烈討論。

一名辣媽網紅昨在臉書社團《爆怨2公社》發文分享，一名奧客在她上班的飲料店留一星負評，只見評論中寫道「店家有帶才幾個月的嬰兒在店裡！孩子不會在家帶哦？怕店家的手有包小孩尿布的人不要去消費，不衛生！誰知道跟你裝飲料的手前一秒是否用手徒手幫小孩把屎把尿！」

讓原PO看了忍不住發文抱怨「我上班帶小孩惹到你？我媽死了沒人顧小孩也要跟你報備？出生就自己帶我才捨不得離開女兒。」她也留言回覆該客人「祝你單身一輩子，不要生小孩耽誤另一伴喔！」對此，店內的老闆也知情，但也沒說什麼。

許多網友看了貼文留言力挺，「沒帶小孩的店家也不一定衛生，誰知道店家上一秒是不是挖過鼻屎呢」、「何必為難沒有後援的人？不要理會這種自私又自以為是且不知人間疾苦的人」、「小孩的尿布都比他的嘴香」、「帶上班怕孩子生病，保持乾淨衛生都來不及了吧」、「帶小孩開店的人會更注意衛生+1，真的不識貨」。