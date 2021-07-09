長華*受惠於轉投資導線架廠長科*接單強勁及調漲價格，加上封測廠產能利用率維持滿載，封裝材料需求強勁，公告6月合併營收月增11.2％達17.41億元，與去年同期相較成長29.5％，創下單月營收歷史新高，累計上半年合併營收94.95億元，較去年同期成長20.1％。

長華*旗下易華電受惠於薄膜覆晶（COF）基板強勁拉貨動能，在供不應求情況下順利調漲價格，6月合併營收月增1.9％達2.75億元，較去年同期成長5.4％，為歷年同期新高及單月營收歷史第三高，累計上半年合併營收15.31億元，較去年同期成長15.3％。

易華電表示，在新冠肺炎疫情的影響，全球經濟型態出現變化，受惠於人們在家的時間變長，宅經濟效益湧現，促使電視與筆電需求大增，手機需求也逐漸回穩，手錶與汽車的新應用興起，皆有利於TFT面板產業復甦，易華電正面看待市場需求。

易華電表示，未來營運策略將以1-Matel的Semi（半加成法）與1-Matel Sub（蝕刻法）應用在各式面板用驅動IC的Tape-COF為主；以新的2-Matel技術來開發Mini LED載板及準備未來的Micro LED相關需求，亦可支應開發其它各式IC載板等，擴充不同的產品應用與客戶。