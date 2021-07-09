檢測分析業者耕興（6146）8日召開股東常會，決議通過每普通股配發6.8元股利，包括6.3元現金股利及0.5元股票股利。耕興今年受惠於5G、WiFi 6等檢測訂單湧入，第二季合併營收10.40億元創下歷史新高，下半年看好5G毫米波（mmWave）及WiFi 6E等終端裝置開始大量進入市場，檢測分析接單將一路旺到明年。

耕興股東常會由董事長黃文亮主持，全體股東出席率逾85％，會中承認2020年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並討論通過2020年度盈餘分配案，決議配發6.8元股利，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，連續超過10年現金配發率均超過獲利七成。耕興股東會亦順利完成7席董事改選，其中包括3席獨立董事。股東會後旋即召開董事會，全體董事一致推舉黃文亮續任董事長，帶領公司為未來營運再創最大的利益。

今年以來耕興持續受惠於5G、WiFi 6／6E等檢測分析強勁需求，整體產能利用率維持高檔，推升上半年營收表現。耕興公告6月合併營收月增7.5％達3.60億元，較去年同期成長8.1％，改寫單月營收歷史新高。第二季合併營收季增3.1％達10.40億元，與去年同期相較成長13.9％，續創季度營收歷史新高。上半年合併營收20.50億元，與去年同期相較成長24.2％，亦為歷年同期歷史新高。

耕興表示，無線及行動通訊產品檢測是營收和獲利主要來源，尤其看好5G技術的深化與產品多元性發展，下半年隨著5G毫米波市場滲透率快速提升，加上WiFi 6E規格升級需求強勁，應用範圍除了智慧型手機、筆電及平板、網路路由器，亦擴大到安全監控、自動駕駛輔助系統（ADAS）等車聯網及物聯網應用。耕興預期未來車聯網及物聯網將是少量多樣客製化生產形態，可望有效推升耕興檢測接單量能。