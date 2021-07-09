汎銓科技（6830）公布2021年6月營收新台幣1.28億元，月增7.30％、年增24.01％；累計2021年上半年營收新台幣6.67億元，較去年同期成長32.46％，汎銓6月、上半年營收皆續創公司歷年同期營收新高的優異成績，主要係受惠於兩岸包括半導體上、中、下游產業之客戶持續推進先進製程升級、以及擴大第三代半導體材料的研發技術投入，創造汎銓的材料分析（MA）服務訂單與業績皆明顯較以往增加。

惟因疫情三級警戒限制，各產業之客群皆配合政府政策進行分艙分流制度，使得6月營收月增率的幅度比公司原有預期略有減緩。不過，隨著竹北台元營運據點陸續引進最新的各項分析設備到位，吸引客戶前來委案，加上汎銓整體故障分析（FA）市佔率也不斷提升，挹注公司未來營收、獲利有機會續創佳績。

隨著5G、AI、IoT、高效能運算、車用等應用需求增加，堆高第三代半導體成為全球高科技產業最火熱且積極發展的先進技術，不只是中國持續追求，歐洲、美國、台灣、韓國等各大知名半導體、材料商、設備商等都積極結盟合作，搶攻市場龐大商機。而如今第三代半導體氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）這兩種材料供不應求下，汎銓觀察已有許多材料廠積極擴增產能、半導體廠與學術單位結盟研發新材料應用、配合半導體客群投入氮化鎵晶圓及碳化矽晶圓之研發等，整體第三代半導體市場前景明確且看好下，皆為汎銓MA業務接單提供有利的拓展空間，汎銓將伴隨著更多半導體廠商投入相關技術，助力公司持續保持良好的訂單能見度以及產能利用率。

展望2021年下半年，汎銓看好材料分析業務仍為驅動公司整體營運成長的引擎動能，一方面，積極與既有客戶保持密切溝通，確保客戶研發時程不受影響；另一方面，身為半導體產業鏈上「領航者」的重要角色，汎銓持續引進業界最先進分析設備，擴增布局於兩岸各實驗室的產能；在技術方法，汎銓科技並準備好A世代超薄試片製備技術、奈米級晶相分析、奈米級擴散分析、5G天線整合分析解決方案及散出型封裝解決方案等先進分析技術，協助客戶在遇到難題時，可以立即提供相關解決方案。

此外，汎銓亦結合學術單位進行產學合作，針對最新材料、結構等投入各項分析研發，保持領先業界的檢測分析技術，拉高MA產業競爭門檻，並持續透過從點、線到面的全方位材料分析，為客戶們提供最佳的解決方案，加速研發時程，增添公司未來接單業務的市場範疇。