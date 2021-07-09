投資人擔心新冠疫情升高恐導致全球經濟復甦前景生變，周四美股主要指數全面下挫。在奧運會即將開幕之前，日本政府對東京都發布第四次的緊急事態宣言，以及新冠變種病毒肆虐，導致許多國家疫情反彈。

日本首相菅義偉周四晚間宣布東京都將進入緊急狀態，實施時間從7月12日至8月22日，與東京舉辦奧運會的時間重疊。東奧會將於7月23日開幕，於8月8日閉幕。

更具傳染性的變種病毒入侵印度等許多國家，全球新冠病毒染疫死亡人數持續攀升，在周三晚間已經超過400萬人。

美國勞工部最新公布的上周（截至7月3日）初次請領失業救濟金人數增至37.3萬人，遠超出經濟學家預估的35萬人，顯示在美國經濟加速擺脫疫情衝擊之際，其就業市場的復甦可能已經放緩。

周四收盤，道瓊工業平均指數下跌259.86點或0.75%，為34,421.93點，盤中一度重挫536點。對經濟情勢較為敏感的運輸類股重挫3.3%，創去年10月以來最大單日跌幅。

標普500指數收跌0.86%，為4,320.82點，失守前一日在大型科技股領軍下締造的新高點。

那斯達克綜合指數下跌0.72%，收在14,559.78點，亦失守前一日創下的歷史新高。

CBOE波動率指數在周四早盤一度飆破位於20的重大關卡，終場上漲17.28%，收在19.00。

標普500指數11大類股幾乎全軍覆沒，僅工業股勉強收在平盤之上，終場微升0.06%。

受美國債息急跌打擊，金融股重挫1.97%，跌幅最大。科技股跌0.92%，通訊服務股跌1.05%，材料股跌1.36%，都是較為疲弱的族群。

經濟解封受惠股成為重災區。嘉年華遊輪集團 (Carnival Corporation & plc)、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）、皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）、美國聯合航空和達美航空均下跌逾1%。零售商Nordstrom跌近3%，家得寶（Home Depot）跌1.48%，勞氏公司（Lowe's）跌約1.6%。

對全球復甦步伐的擔憂亦給晶片股帶來衝擊，美光、高通、英特爾和應用材料跌幅超過1%，輝達跌2.3%。科技股亦走跌，微軟、蘋果、臉書和谷歌母公司Alphabet等科技巨頭全面收黑，但亞馬遜逆勢上揚0.9%。

中國政府整改科技網路業的衝擊持續發酵，滴滴全球大跌5.9%，阿里巴巴和百度分別下跌3.9%和3.7%。

Granite Investment Advisors合夥人暨投資組合經理人Timothy Lesko表示，在經濟加速成長之際，通膨和利率仍保持於低點，使市場一直處於「金髮女孩（Goldilocks，形容形勢或事物恰到好處）」的形勢中。但新冠病毒確診數增加，尤其是Delta變種病毒，引發對經濟復甦恐將減速的擔憂。由於市場處於歷史高點，而且一些股票估值已經相當緊繃，這個市場幾乎沒有容許經濟放緩的空間。

Wealthspire Advisors資深副總裁Oliver Pursche則表示，美股實際上仍處於歷史高點附近，因此我不會過度解讀今天的走勢。債市的表現顯示在很長一段時間內出現實質性通膨的可能性極小，我們現在正處於「金髮女孩經濟」的狀態中，有足夠的經濟增長，又不至於讓聯準會進一步調整政策。

投資人持續轉進美國公債市場尋求避險，周四美國10年期指標公債殖利率一度跌至1.25%，創下2月底來新低。

儘管經濟持續復甦且通膨急升，但美國10年期債息卻持續走低，在3月站上今年高點1.78%，而到7月初已跌至1.58%。交易員對債息走勢的確切原因仍感困惑，許多人擔心經濟復甦可能已經到頂。

利率下滑不利於金融業的獲利前景，美國銀行、富國銀行、高盛等金融股均跌逾2%，摩根大通和PNC Financial跌約1.8%。

富國銀行股票策略部門主管Christopher Harvey周四出具報告指出，沒有跡象顯示債息近來的暴跌已經結束，10年期公債殖利率跌破1.25%，可能使股票投資組合經理人認為事情不對勁或是已經毀了，因此，我們認為在財報季之前，股市下跌5%的可能性越來越大。