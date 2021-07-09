由於美國聯邦儲備委員會(聯準會/FED)會議紀要證實重申將比預期提早收緊貨幣政策後，因此提振美元走強，使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，致倫敦(LME)銅價周四下跌。

分析師表示，聯準會在6月政策會議上發出轉向更偏鷹派立場的信號，推高了美元，會議紀錄延續了6/16以來的拋售行情，令銅價從5月觸及的每公噸10,747.5美元的紀錄高位回落。另外，中國比預期提早了可能將放鬆貨幣政策，市場解讀為全球最大金屬消費國中國需求疲軟的現象。

終場周四(7/8)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌5美元，報每公噸31,685美元；期鎳上漲24美元，報每公噸18,334美元；期鋅下跌25美元，報每公噸2,933.5美元；期鋁下跌57.5美元，報每公噸2,442美元；期銅下跌132美元，報每公噸9,323美元；期鉛上漲7美元，報每公噸2,297美元。(商品行情網)