電源雙雄-光寶科(2301)及台達電(2308)6月合併營收表現不同調，其中台達電6月合併營收262.04億元，月增0.3%，光寶科6月合併營收為134.8億元，月減1%。

儘管第2季電子產業出貨受長短料影響，台達電及光寶科因擁有大廠優勢，營運相對平穩，台達電6月合併營收為262.04億元，月增0.3%，年成長10%，累計第2季合併營收為787.68億元，季增8.67%，累計1到6月合併營收為1512.55億元，年成長20%。

台達電董事長海英俊在之前法說會表示，第3季看起來還可以，今年營運有機會跟往年差不多，逐季走高到第3季。

光寶科技6月合併營收為134.8億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業及自今年起不列入合併財報之閎暉實業，月減1%、年增3%；累計第2季合併營收為406.8億元，季增8%、年增6%；受惠於核心事業終端市場需求穩定，前6月合併營收為783.9億元，年增14%。

就各部門來看，受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，以及高階Mini LED出貨順暢，加上LED車用照明產品出貨增加，光電部門營收年增10%，佔整體營收比重約21%；雲端運算、網通設備電源管理系統需求穩定，帶動雲端及物聯網部門整體營收較前月持續成長，佔整體營收比重約27%。

資訊及消費性電子部門營收因筆記型電腦電源產品、雷射多功能事務機以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品，出貨較去年同期持續成長；佔營收比重達52%。

光寶科總經理邱森彬表示，第2季原物料缺貨及漲價對公司影響不會太太，GP有機會再往上成長，公司將持續進行泰國、天津及越南等地投資擴產，台灣高雄廠及泰國新廠將在第2季完工，因應下半年營運所需。