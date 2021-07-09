比起台灣，日本對於女生的身材討論尺度似乎開放許多，不少櫻花妹都會在推特、IG 上拿自己的胸部大做文章，像今天要介紹的這位正妹，就直接在個人簡介上寫著：「變幻自如的微巨乳」，讓人在看到她的照片之前，就忍不住開始有想像畫面了……

今年 24 歲的「堀內玲」來自日本廣島縣，去年剛從大阪觀光大學畢業的她，長相甜萌可愛，圓滾滾的大眼和療癒的笑容，讓人第一眼看到她，就留下了美好的印象。不過，在那一副無邪臉蛋下，她其實還擁有令人心動的性感身材呢！

身高 156 公分的堀內玲，雖然個子嬌小，胸器卻並非一片平坦，雖然稱不上巨乳，但在角度、服裝的修飾下，時不時還是能製造「波濤洶湧」的效果，可塑性相當強，也難怪她會自稱是「變幻自如的微巨乳」啊！

隨著夏天的到來，雖然因為疫情無法到海邊親眼欣賞比基尼風光，但只要點開堀內玲的 IG，就能立刻收獲滿滿的「泳衣辣照」！依各式泳裝的設計不同，她的胸型也會有些微變化，不論是素色、碎花還是條紋款式，她都能完美消化呢～

此外，滑遍她的 IG 後，發現她拍照時，特別喜歡以「由上而下」的方式來拍攝，讓網友可以用「俯瞰」的視角一睹那渾圓、飽滿的胸型，老實說，這種取角根本就是在考驗男人的把持力嘛…

目前正朝演藝、表演領域發展的她，在 IG 上也累積了超過 10 萬人追蹤，相信只要再多出幾本寫真、多拍幾次雜誌封面，一定可以大放異彩，擁有越來越多的粉絲！

(本文由 JKF 提供)