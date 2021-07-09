去（2020）年7月10日凌晨，台中一名魏姓女子前往夜店狂歡時，因為看到蔡姓等3名辣妹衝上台熱舞，各自iPhone手機就這樣放於一旁音箱上，突然心生歹念，拿起3支手機並以衛生紙包覆，轉身離去，機警蔡女當場便察覺有異，於是連同另外2名夥伴跳下台捉賊，一陣混亂中，魏女因為想擺脫追捕，還抓傷其中一名辣妹的脖子。魏女遭捕後，雖辯稱是要拿去失物招領，但法官不採信，因此台中地院一審依竊盜、傷害罪，判她5月徒刑，得易科罰金15萬元。

根據判決書內容指出，蔡女與其他2名辣妹2020年7月10日到台中某夜店玩樂時，因為分別將iPhone 11、iPhone XR 、iphone6 S PLUS手機放置音箱上，人跑上台熱舞，引來台下魏女的貪念，順勢拿走並以衛生紙包住後離開，所幸蔡女察覺，趕緊逮人報警。

台中地院審理時，蔡女向法官證稱「第一次她伸手想偷拿的時候有被我看到，剛好看到之後她就手又伸回去…當我轉過去之後過沒幾分鐘，她就把手機給偷走並準備要走人了」，對此魏女先後辯稱「我是要把音箱上的手機拿給店家，不是要偷」，警訊時還強調「我怕我的手很髒，所以用衛生紙將手機包起來」，但到了訊問時，她則說「我怕弄髒手機，也怕弄髒我的手，我有潔癖」。

不過，由於魏女當時的動作全被監視器錄下，法官審酌後，認定她述持和動機不一致，行為鬼鬼祟祟，並提出2點質疑，一是，倘若她真是好心要把手機交給店家保管，為何一度伸手又縮回去；二是，聲稱自己有潔癖，為何第二次伸手才直接用手拿手機，然後才以衛生紙包住，各種跡象都顯示她是想偷竊，因此一審依竊盜、傷害罪，判她5月徒刑，得易科罰金15萬元。

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