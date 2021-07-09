中央流行疫情指揮中心宣布13日起「微解封」，台北市立美術館、文獻館、台北當代藝術館、北投溫泉博物館及梅庭等展覽場館，原則採「預約參觀制」，其中，有不少民眾相當期待的塩田千春個展，北美館將在12日上午10時起開放網路預約，每次開放2周時段。

北市文化局配合微解封政策，美術館、表演及展覽場域等藝文場館，自13日起適度解封開放，文化局指出，各場館除實施人流降載及出入動線管制、維持社交距離、佩戴口罩，提供乾洗手液或酒精消毒，並落實實聯制與體溫監測等共通防疫措施。

文化局表示，北美館、文獻館、台北當代藝術館、北投溫泉博物館、梅庭等展覽場館，全面採預約參觀制，原則以每時段2小時為單位，場次間清場消毒，同時展場內須保持單一出入口、觀眾間至少1.5公尺以上社交距離、各展間容留人數不超過100人。

此外，展覽場館除佩戴口罩、量測體溫、消毒及實聯制等共通防疫措施外，暫停兒童展廳、教育推廣活動、定時導覽、語音導覽機借用，並暫停使用穿戴、互動或觸控展示設施，場館內公共區域禁止飲食。

5月起在北美館展出的個展《塩田千春：顫動的靈魂》，因本土疫情爆發後暫停展出，因應中央宣布適度放寬措施，北美館將於13日重新開館，民眾參觀將全面採取網路預約制，不開放候補與現場報名，每次開放2周時段供預約，首次開放時間是12日上午10時。

北美館網路預約參觀網址：https：／／forms.gle／ZFKgR38HH8uSL2is9