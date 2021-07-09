郭姓女子遭蕭姓女子提告指控，5年前郭女提供球棒給陳姓男子，讓陳男以棒子毆傷蕭女，新北地方法院審理期間郭女死亡由母親繼承訴訟，法官判郭母須賠償37萬多元，郭母不服提上訴，台灣高等法院認定郭女只是提供球棒沒有參與打人，逆轉免賠確定。

2016年12月17日下午2點多，郭女在新北市一處檳榔攤前，從機車置物箱拿出球棒交予陳姓男子，供陳男用以毆打蕭女的頭部，蕭女提告表示，她頭部受有重傷，認知功能減損並患有失智等病症，郭女共同侵權行為須負賠償責任。

蕭女主張她因受傷付出就醫交通費用、工作損失及勞動能力減損，合計損失74萬712元，她已受領陳男給付的19萬元和解金，並免除陳男其他部分的賠償，郭女應分擔37萬356元之賠償，由於郭女在訴訟進行中死亡，由郭母賠償。

新北地院判決郭母須賠償37萬多元，上訴後，高院認為郭女提供球棒予陳作為防身或嚇阻對方攻擊所用之行為，欠缺傷害或幫助傷害之故意或過失之主觀要件，不構成不法侵權行為，逆轉改判郭母免賠，全案定讞。