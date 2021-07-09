白宮新型冠狀病毒應變小組日前在推特公布美國致力捐贈疫苗給世界各地，貼文中還秀出中華民國國旗，總統蔡英文還轉貼表示感謝，不料白宮後來卻刪除相關推文，引發關注；美方解釋示僅是團隊無心之過，發現錯誤後，就將推文移除。對此，批踢踢網友感嘆，這才是國際現實啊，另有網友酸，綠營側翼怎不出征。

白宮新型冠狀病毒應變小組6日在推特發文表示，總統拜登（Joe Biden）承諾，美國會成為世界的「疫苗兵工廠」，並稱截至目前為止，美國已捐助4000萬劑疫苗給南韓、墨西哥、加拿大、台灣、宏都拉斯、哥倫比亞等國家，貼文中還秀出我國國旗。

之後，蔡英文也轉推該篇貼文，表示「謝謝美國慷慨的捐贈，我們定能同心協力對抗疫情」，但沒料到白宮新型冠狀病毒應變小組將該篇推文刪除，此舉引發外界議論紛紛。

總統蔡英文轉貼的白宮新型冠狀病毒應變小組貼文已顯示無法取得。（圖片摘自蔡英文推特）

對此，外交部發言人歐江安昨（8日）表示，對於該推文遭刪除的原因，由於媒體已有不同解讀，外交部已請駐美國代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解；《中央社》今報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）指出，「那僅是負責圖像和社群媒體團隊犯下的『無心之過』（honest mistake），不應被視為美國官方政策的改變」，因此發現錯誤後，就將該則推文移除。

對於美國方面的回應，批踢踢網友紛紛表示，「台美史上最好，笑死」、「台美再好，畢竟非正式建交，當然要低調」、「這才是國際現實啊，那些甜頭本來就是人家為了制衡中國主動給你的，一直說得自己外交多成功，美國爸爸只是要制衡，可不是要跟中國翻臉啊」、「側翼怎麼不出征美國辱台？還在睡覺還是只會躲在政黑版當小孬孬」、「貼個國旗都不行，還妄想人家來救你」。