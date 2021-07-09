弘道基金會於防疫三級警戒仍提供服務，協助長者家中長輩化解孤獨感。（弘道基金會提供／林良齊台北傳真）

弘道基金會於防疫三級警戒仍提供服務，協助長者家中長輩化解孤獨感。（弘道基金會提供／林良齊台北傳真）

弘道基金會於防疫三級警戒仍提供服務，協助長者家中長輩化解孤獨感。（弘道基金會提供／林良齊台北傳真）

今年5月中旬過後，因應疫情提升至三級警戒並依最新公告延長至7月26日，全台持續暫停所有集會型的活動與服務，包含長者平常前往的社區據點與日照中心等，而開始三級警戒的短短一周後，弘道基金會發現居家防疫後長者出現了四大困擾：無聊不知所措、孤寂無助、身心退化以及因情緒與家人發生衝突。

弘道基金會於防疫三級警戒提供包含，無接觸送上各式家庭作業化解無聊不知所措；電話或視訊遠距的關心、線上聚餐或上課等化解孤寂無助；提供運動影片或者直接遠距視訊一起做運動來化解身心退化；甚或運用其好點子以及與家人溝通如何協助長者運用上述方法等等，大大改善了居家長者的四大困擾。

如住在彰化領有身心障礙手冊的91歲阿桂阿嬤，2年前在孩孫鼓勵下參加弘道成立的據點活動後，擺脫呆守三合院的人生，變成喜歡來據點學習參與活動的時光，甚至成為廚房小幫手，因應疫情據點暫停後，弘道社工送來的家庭作業，大大立功化解阿桂阿嬤的無聊時光，家人還笑著分享，失智的阿桂阿嬤有一天還發現說「數學算術，怎麼算答案都是一樣的！」。

如弘道基金會承接台中市據點輔導計畫，就透過臉書粉絲頁直播上課，課程內容包含，寓教於樂的讓長輩持續樂在學習，與持續養成參與據點課程活動。第一次線上直播就吸引100多位長輩參與，還有300多則留言，可見長輩渴望與人互動的心情。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，疫情三級警戒下，家人除了要因應工作模式改變，還要處理停學不停課的孩子居家上課的各種狀況，長者的確是最容易被忽略的一群。不過，可以想像居家防疫長輩就像學生居家上課一樣，需要有規律的生活作息、家庭作業、身心健康促進的課程活動甚或者是線上視訊互動等生活目標，才能避免失去生活重心不知所措或感到孤寂無助，更能避免身心退化並且化解與家人的衝突，甚至在提供因應的服務後也發現，家人協助視訊或寫功課過程中，也潛移默化的促進了家人間的情感。

弘道基金會彙整內部多人共同啟發的線上「居家百寶箱」好點子也與社會大眾分享，讓民眾也可以運用適合的方式幫助家中長輩化解孤獨感。捐款可洽統一超商門市零錢捐或線上捐款，協助長者遠離老化與孤獨危機。