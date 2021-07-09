受到美股下跌影響，台股加權指數9日開低在17778.12點，大跌87.97點，人氣指標股長榮（2603）跳空直接開在跌停板價187元，壓抑航運股表現，部分資金轉到電子股，如CCL、面板、筆電等，大盤跌幅擴大，回測近200點。

美國公債殖利率不斷下挫、暗示Delta變種病毒肆虐令投資人對經濟成長感到憂心，美國四大指數也從歷史高附近全面拉回。

道瓊工業平均指數7月8日終場下跌0.75％（259.86點）、收34421.93點。

那斯達克指數下跌0.72％（105.28點）、收14559.79點。費城半導體指數下跌1.19％（38.92點）、收3222.81點。

第一金投顧指出，美股在頻創新高後，出現高檔修正，需留意對台股影響性，台股在萬八關前高檔震盪，在航運今年以來漲多，位階較高之下，電子能否隨著旺季及新品效應帶動接棒噴出，將是指數能否衝破萬八關鍵。

盤面亮點可留意低基期、成長性明確之電子股，例如IC 設計、PCB、面板、汽車電子及報價持續上揚的傳產類股，有拉回再擇機逢低布局。

第一金投顧指出，目前台股聚焦下半年電子旺季、2022年持續成長趨勢、第二季及6月營收等基本面選股，本周陸續公告上市櫃公司6月份營收，6月創新高的IC設計股展現其強勢營運動能，可持續留意7 月持續創高的機會。