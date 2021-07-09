紐西蘭南島（South Island）熱門旅遊城鎮今天發生熱氣球墜入房屋事故，造成至少11人受傷。

警方告訴路透社，這起事故發生在當地時間上午10 時左右，地點在箭鎮（Arrowtown）摩文費瑞路（Morven Ferry Road）。

警方表示，1人傷勢嚴重，1人中度受傷，另9人輕傷。

緊急服務單位仍在處理這起事故，目前尚無更多細節。

根據紐西蘭新聞網站stuff.co.nz報導，警方發言人說，目前尚不清楚這個熱氣球是否為緊急降落或是墜落。