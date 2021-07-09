海地總統摩依士（Jovenel Moise）昨天凌晨遇刺身亡，選舉部長皮耶（Mathias Pierre）今天表示，原定9月26日舉行的總統大選和憲法公投將如期舉行。

路透社報導，皮耶說：「選舉並不是為了身為總統的摩依士，而是讓國家和政治體系更穩定的必要條件，所以我認為要繼續下去。」

他還說，海地為了這次選舉和公投準備許久，已投入數以百萬計美元。

此外，皮耶說，有26人參與刺殺摩依士的突襲行動。

他表示，2名據信是海地裔美國人因涉案而被捕，其中1人據稱曾是加拿大駐海地首都太子港（Port-au-Prince）大使館護衛。

皮耶接受美聯社訪問時說，因這次暗殺行動被捕的6人中，有1人名為索拉吉斯（James Solages）。皮耶未提供有關索拉吉斯的更多細節，也未提到另1名海地裔美國人的姓名。

海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）表示，另有7名涉案嫌疑人在與警方槍戰中死亡。

美國國務院表示，已得知海地裔美國人在押的消息，但無法證實或置評。

美聯社提到，索拉吉斯在他2019年於佛羅里達州南部創立的慈善組織網站上，自述為「合格外交代理人」、兒童權益提倡者和嶄露頭角的政治人物。

根據網站上的生平介紹，索拉吉斯自稱曾在加拿大駐海地大使館擔任護衛。加拿大大使館未立即回應；媒體試圖聯絡慈善組織和索拉吉斯在組織裡的夥伴，不是未聯繫上，就是未回應。