昨天在職業足壇傳出了重大消息，那就是巴黎聖日耳曼簽下前皇家馬德里隊長拉莫斯(Sergio Ramos)，他將身披4號球衣，而雙方將簽約到2023年，目前巴黎陣容已有了內馬(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)、迪馬利亞(Angel Di Maria)、拉莫斯等球星，球隊整體實力再次提升。

New threads for Sergio Ramos at PSG 🇫🇷 @brfootball



The defender signed a two-year deal after 16 seasons with Real Madrid pic.twitter.com/ESlEyCJjrH — Bleacher Report (@BleacherReport) July 8 2021

不過拉莫斯目前已35歲，能否在場上發揮最大價值還很難說，不過豐富的球場經驗將能更好輔助內馬、姆巴佩更上一層，對於穩定軍心有不小的作用，在來到巴黎體檢的時候，醫務人員都對他的身體狀況讚不絕口，表示他油箱裡絕對還有油。

回顧拉莫斯皇馬生涯，他自從05年和球隊簽約，16年他代表球隊出戰671場，踢進101顆球、送出40次助攻，幫球隊獲得22座獎盃。包括4座歐冠、5座西甲、2座國王盃、4座西班牙超級盃、4座國際足總俱樂部世界盃，及3座歐洲超級盃。

拉莫斯肯定稱得上是皇馬歷史上功勳級人物，也是令人尊敬的隊長，不過今年夏天未能與皇馬達成續約，35歲的他選擇離開球隊，結束16年皇馬足球生涯。另外根據記者寇納(Ekrem Konur)報導，巴黎補強計畫還在進行中，目前他們的目標是超級大咖C.羅納度(Cristiano Ronaldo)。

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PSG sporting director Leonardo had a conversation with Jorge Mendes. Paris SG set to make big offer to sign Cristiano Ronaldo.



[@Ekremkonur] pic.twitter.com/bPCHGj4kIw — CristianoXtra (@CristianoXtra_) July 8 2021

目前C羅尚未與尤文圖斯續約，外界也頻頻傳出他可能離隊消息，包含皇馬、巴黎等豪門都是他可能落腳的球隊，若是巴黎真能引進C羅，並保持目前陣容不動的狀況下，巴黎戰力將非常可怕，目前內馬已確定和球隊續約，加上拉莫斯，球隊將有三大球星，但姆巴佩的合約尚未有最新消息。