籃網「大鬍子」哈登這下子樂極生悲了！才遭公鹿在東區準決賽淘汰出局，也因大腿傷勢宣告退出美國男籃的哈登，跟自己多年「損友」美國嘻哈歌手利爾貝比前往法國參加巴黎時裝周，卻因利爾貝比攜帶大麻遭到逮捕，哈登也被警方當街搜身。

整個事件起因是哈登跟利爾貝比，以及另一名嘻哈歌手肯伊威斯特同車，結果他們車內傳出濃厚的大麻味，遭到巴黎警方當街攔截下來，最後在車上搜出20公克大麻，利爾貝比隨即遭到逮捕，由於哈登身上並未被搜出大麻，直接就被釋放了。

這不是哈登跟利爾貝比在一起惹出軒然大波了，哈登曾在去年12月，無視聯盟嚴格防疫規定，飛往亞特蘭大參加利爾貝比生日趴，更當場送出價值30萬美元的生日禮物，哈登甚至還跟外界強調自己是去亞特蘭大訓練，讓火箭高層相當火大。

由於大麻在美國並不算是違法藥物，但在法國仍屬違法，幸好這次哈登並未被搜出大麻，否則他可能會面臨NBA禁賽或罰款，反正對他來說這根本不痛不癢，向來喜愛夜生活的他，發生這種風波一點也不意外，就算遭到球迷批評，他還是依然故我。

（珍惜生命，拒絕毒品）