5年婚姻告終！江宏傑宣布離婚「共同監護孩子」 福原愛首發聲致歉 陸網友祝賀

日本桌球天后福原愛2016年與台灣桌球好手江宏傑結婚，兩人婚姻起初相當幸福，今年初卻變色，福原愛還被拍到與高帥男出遊。昨(9日)江宏傑與福原愛共同發出聲明宣布離婚，僅透露會共同扶養孩子，對於贍養費、財產分配等均未提，對此，網紅陳沂發文說：「怎麼算，小愛都是虧大了！」

江宏傑和福原愛當年宣布結婚時，便被日本媒體唱衰是「格差婚」，主因為女強男弱讓外界不看好，據知，先前日媒《FLASH》曾公開退休運動員的廣告酬勞排行榜，福原愛以675萬台幣排名第8，年收入保守估計高達約3775萬台幣，而男方江宏傑年收入約僅有100多萬台幣，年收入相差約37倍。

網紅陳沂認為福原愛虧很大。（圖／翻攝自陳沂臉書）

福原愛從3歲起開始出道打球，「國民女兒」的形象為她吸引不少廣告，早年也曾為航空公司代言，婚後她與江宏傑聯手撈金，除了代言外，還有參加節目、宣傳活動等，粗估賺進10億日幣（約2.5億台幣）。如今兩人宣布離婚，陳沂在臉書發文說：「我很無聊的去查日本離婚財產分配，發現是共同財產制，就是不管你是婚前財產還是婚後財產，通通都要分欸。」

陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂進一步說怎麼算都是吸金能力比較強的福原愛虧大，「有錢的話真的不要隨便結婚好恐怖」，對此，網友打趣回：「所以要找一個比你多更多更多錢的人才不會吃虧」、「日本公平制好讚」、「感覺小愛原本沒計畫走到這步，應該是太天真，一到日本以為沒人管就找學弟出來玩，被拍到就黑掉了。唉唉，應該沒人想要這樣的結局」、「第一日本沒有共同監護權，第二他們是在台灣的官司，怎麼會拿日本的法律來套用台灣的法律呢？到底是誰虧大了」。

而律師劉韋廷昨接受本報訪問，表示跨國婚姻離婚後，最常出現夫妻共同持有財產、小孩扶養權的難題，福原愛和江宏傑婚前共同持有高雄百坪豪宅，若未來計畫出租或賣掉，都要有雙方許可，許多離婚後財產的問題都需要兩方接觸慢慢解決。