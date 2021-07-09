國民黨主席選舉作業受疫情影響而延期，黨中央與智庫近日開會討論，研議通訊投票的可能性，由於黨章、黨主席選舉辦法沒有訂定通訊投票規定，出現適法性疑慮，文傳會副主委鄭照新表示，已請黨籍立委詢問內政部相關法源依據；至於黨主席江啟臣任期將至問題，則因不可抗力因素，延任至改選完成，新任主席於全代會宣誓就職前。

鄭照新強調，目前僅是前置作業，黨中央持開放態度，若確有實行上的困難，得採實體投票，將研議分流措施。

黨中央上週責成智庫研議採通訊投票的可能性，近日雙方開會討論。國民黨文傳會副主委鄭照新提到，當天討論到各項不在籍投票的利弊得失、可行性、適法性、使用性等，包含身分資格認定、確認本人投票、記名與不記名等原則問題，都要納入考量。

國民黨考紀會主委葉慶元解釋，人民團體法規定，若要採通訊投票，必須在章程中授權通訊投票，且訂定相關辦法，且在舉行通訊投票前，要經過理事會確認，然而「現在這幾個因素通通都不具備」。

葉慶元指出，國民黨的黨章與黨主席選舉辦法都沒有通訊投票的規定，就無法獲得中常會的授權，因此依現行規定，無法採通訊投票。文傳會副主委鄭照新說，目前請黨籍立委發函給主管機關，詢問若要進行不在籍投票，是否具有法源依據。

黨內人士說，現行黨主席選舉辦法，規範開設投票所，也就是實體投票，僅海外得採通訊投票，若要擴大到全體黨員都適用通訊投票，形同缺乏法源依據，除非修訂黨主席選舉辦法，增加通訊投票規定，或者召開視訊全代會完成修訂，立即適用於此次黨主席選舉，才能解套，但這是否具有法律效益都得先經過內政部的同意。

萬一內政部不同意，鄭照新說，因應不在籍投票缺乏法源依據的可能性，採實體投票的話，研議分流措施，他強調，黨中央全力配合防疫，目前最大變數就是防疫，更不願冒成為破口風險，態度相對謹慎，相關規定都要提報中常會討論。

依往例，若在任期內無法改選，將由副主席代理，但國民黨現在未設副主席，外界好奇是否採「吳敦義模式」，由中常委推舉代理主席。

對此，葉慶元說明，指揮中心日前宣布，在三級警戒解除之前，全國人民團體不得召開會員大會進行改選。因此，國民黨現在因疫情因素，依法無法改選，依國內實務的一貫見解，主席、中常委、中央委員以及黨代表的任期，在改選完成前，均隨之順延。

葉慶元補充，疫情屬於不可抗力事由，由於無法辦理改選以及全國代表大會，新任主席即無法產生，更無法於全代會宣誓就職，因此，現任黨主席的任期只能延任到完成改選，並由新任主席宣誓就職為止。他強調，此一作法，與其他人民團體完全一致。